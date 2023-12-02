Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Гладбахская «Боруссия» вырвала победу в матче с «Хоффенхаймом»

02 Декабря 2023 • 19:32 Комментировать
Боруссия М
2:1
Хоффенхайм
окончен

Гладбахская «Боруссия» с «Хоффенхаймом» выдали более-менее равный матч 13-го тура Бундеслиги. Почти до финальной трети поединка остроты было маловато. Алассан Плеа упал в штрафной - 11-метровый. Пострадавший сам подошел к мячу и уверенно забил. Тут же соперник ответил голевой атакой, это Ваут Вегхорст замкнул навес. Под конец хозяева до верного разыграли мяч, и Натан Нгуму вырвал победу.

«Боруссия» поднялась на восьмое место, соперник - шестой.

Протокол игры  
Боруссия М2:1Хоффенхайм
(1:0) Плеа Алассан58'  
  60'Вегхорст Ваут (1:1)
(2:1) Нгуму Натан80'  
Николас МорицСкалли ДжозефЭльведи Нико  54' 54' (Киародиа Фабио ( 54') Фридрих МарвинОнора Франк 84' (Херрманн Патрик ( 84') Райтц Рокко  82'Нойхаус Флориан 68' (Крамер Кристоф ( 68') Коне КуадиоНец ЛукаНгуму Натан 84' (Хак Робин ( 84') Плеа Алассан 84' (Ранос Грант-Леон ( 84')
Запасные: Simon WaldeБоргес Санчес ИвандроОльшовски ЯнЗиппель Тобиас
Бауманн ОливерКабак Озан 84' (Бебу Ила ( 84') Фогт КевинАкпогума Кевин  88'Стах АнтонКадержабек Павел 84' (Бишоф Том ( 84') Тохумджу Умут  50' 74' (Гриллич Флориан ( 74') Беккер Финн 59' (Бюльтер Мариус ( 59') Сков Роберт 59' (Крамарич Андрей ( 59') Бейер МаксимилианВегхорст Ваут
Запасные: Салаи АттилаСамассеку ДиадиНолль НауэльБрукс Джон
02 декабря. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Боруссия Мёнхенгладбах

Новости по матчу

Сегодня, 02 Декабря
11:16
«Ювентус» положил глаз на полузащитника из Бундеслиги
01 Декабря
17:52
​Надёжная ставка и прогноз на матч Боруссия Мёнхенгладбах — Хоффенхайм чемпионата Германии 2 декабря 2023
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хайденхайм Хайденхайм
2
1
1.27 6.00 11.00
Видео
Окончен
Боруссия М Боруссия М
Хоффенхайм Хоффенхайм
2
1
2.19 3.85 3.00
Видео
Окончен
Бохум Бохум
Вольфсбург Вольфсбург
3
1
2.90 3.75 2.30
Видео
02.12.23 в 20:30
Штутгарт Штутгарт
Вердер Вердер
1.47 4.70 6.40
Видео
03.12.23 в 17:30
Майнц Майнц
Фрайбург Фрайбург
2.39 3.65 2.80
Видео
03.12.23 в 19:30
Байер Л Байер Л
Боруссия Д Боруссия Д
1.95 4.10 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 02 Декабря
19:32 · Германия. Бундеслига
Гладбахская «Боруссия» вырвала победу в матче с «Хоффенхаймом»
19:28 · Германия. Бундеслига
«Бохум» забил 3 мяча в ворота «Вольфсбурга»
19:28 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» разобрался с «Хайденхаймом»
17:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Унион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:13 · Германия. Бундеслига
​Кейн решил вопрос с жильём в Мюнхене
15:55 · Англия. Премьер-лига
​Клопп выбрал новичка для «Ливерпуля»
15:43 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Баварии» — о переносе матча: Безопасность болельщиков — приоритет
12:47 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Как долго Нойер будет играть на топ-уровне? Для него нет никаких лимитов» 1
12:43 · Германия. Бундеслига
Тухель: «На последней тренировке Горецка играл на позиции центрального защитника и хорошо справился»
12:33 · Германия. Бундеслига
Боатенг: «Бавария» хорошо провела групповой этап Лиги чемпионов, но не превосходно»
11:52 · Германия. Бундеслига
Матч «Бавария» – «Унион» Берлин отменён из-за снегопада
11:16 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» положил глаз на полузащитника из Бундеслиги
10:52 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ сразятся за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги
10:00 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал интерес «Реал» к Дэвису
04:16 · Германия. Бундеслига
Боатенг назвал главных фаворитов Лиги чемпионов: «Бавария» не так плоха, как о ней пишут»
Все новости
Рекомендуем