Гладбахская «Боруссия» вырвала победу в матче с «Хоффенхаймом»

Гладбахская «Боруссия» с «Хоффенхаймом» выдали более-менее равный матч 13-го тура Бундеслиги. Почти до финальной трети поединка остроты было маловато. Алассан Плеа упал в штрафной - 11-метровый. Пострадавший сам подошел к мячу и уверенно забил. Тут же соперник ответил голевой атакой, это Ваут Вегхорст замкнул навес. Под конец хозяева до верного разыграли мяч, и Натан Нгуму вырвал победу.

«Боруссия» поднялась на восьмое место, соперник - шестой.