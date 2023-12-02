Гладбахская «Боруссия» вырвала победу в матче с «Хоффенхаймом»

Гладбахская «Боруссия» с «Хоффенхаймом» выдали более-менее равный матч 13-го тура Бундеслиги. Почти до финальной трети поединка остроты было маловато. Алассан Плеа упал в штрафной - 11-метровый. Пострадавший сам подошел к мячу и уверенно забил. Тут же соперник ответил голевой атакой, это Ваут Вегхорст замкнул навес. Под конец хозяева до верного разыграли мяч, и Натан Нгуму вырвал победу.
«Боруссия» поднялась на восьмое место, соперник - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Плеа Алассан58'
|60'Вегхорст Ваут (1:1)
|(2:1) Нгуму Натан80'
Николас Мориц•Скалли Джозеф•Эльведи Нико 54'54' (Киародиа Фабио (54') •Фридрих Марвин•Онора Франк84' (Херрманн Патрик (84') •Райтц Рокко• 82'Нойхаус Флориан68' (Крамер Кристоф (68') •Коне Куадио•Нец Лука•Нгуму Натан84' (Хак Робин (84') •Плеа Алассан84' (Ранос Грант-Леон (84')
Бауманн Оливер•Кабак Озан84' (Бебу Ила (84') •Фогт Кевин•Акпогума Кевин• 88'Стах Антон•Кадержабек Павел84' (Бишоф Том (84') •Тохумджу Умут 50'74' (Гриллич Флориан (74') •Беккер Финн59' (Бюльтер Мариус (59') •Сков Роберт59' (Крамарич Андрей (59') •Бейер Максимилиан•Вегхорст Ваут
Запасные: Салаи Аттила•Самассеку Диади•Нолль Науэль•Брукс Джон
02 декабря. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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