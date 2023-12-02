«Бохум» забил 3 мяча в ворота «Вольфсбурга»

В 13-м туре Бундеслиги «Бохум» играл против «Вольфсбурга». Патрик Остерхаге открыл счет на 19-й минуте. В конце тайма пошли моменты, Антони Лосилья зарядил в штангу, а после подачи углового выиграл воздух Бернардо Фернандес - 2:0. На 45-й минуте Матиас Сванберг вернул интригу. В самой концовке хозяева забили снова, метко завершил атаку Кристофер Антви-Аджей.
Гости откатились на девятое место, противник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Патрик Остерхаге19'
|(2:0) Бернардо Фернандес39'
|45'Сванберг Маттиас (2:1)
|(3:1) Антви-Аджей Кристофер87'
Риман Мануэль•Гамбоа Кристиан 81'81' (Оерманн Тим (81') •Машович Эрхан•Шлоттербек Кевен• 90'Бернардо Фернандес•Беро Матуш 36'72' (Квартенг Мориц-Брони (72') •Лосилья Антони•Патрик Остерхаге•Штёгер Кевин 45'60' (Виттек Максимилиан (60') • 86'Хофманн Филипп59' (Брошински Мориц (59') •Асано Такума 62'72' (Антви-Аджей Кристофер (72')
Кастельс Коэн•Лакруа Максанс•Дженц Мориц• 53'Зесигер Седрик•Баку Ридле63' (Меле Йоаким (63') •Рожерио да Силва76' (Паредес Кевин (76') •Сванберг Маттиас•Вранкс Астер• 21'Черны Вацлав76' (Томаш Тьягу (76') •Майер Ловро63' (Герхардт Янник (63') •Винд Йонас
02 декабря. Стадион "Воновия Рурштадион".
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