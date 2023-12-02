«Бохум» забил 3 мяча в ворота «Вольфсбурга»

В 13-м туре Бундеслиги «Бохум» играл против «Вольфсбурга». Патрик Остерхаге открыл счет на 19-й минуте. В конце тайма пошли моменты, Антони Лосилья зарядил в штангу, а после подачи углового выиграл воздух Бернардо Фернандес - 2:0. На 45-й минуте Матиас Сванберг вернул интригу. В самой концовке хозяева забили снова, метко завершил атаку Кристофер Антви-Аджей.

Гости откатились на девятое место, противник - 12-й.