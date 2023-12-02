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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бохум» забил 3 мяча в ворота «Вольфсбурга»

02 Декабря 2023 • 19:28 Комментировать
Бохум
3:1
Вольфсбург
окончен

В 13-м туре Бундеслиги «Бохум» играл против «Вольфсбурга». Патрик Остерхаге открыл счет на 19-й минуте. В конце тайма пошли моменты, Антони Лосилья зарядил в штангу, а после подачи углового выиграл воздух Бернардо Фернандес - 2:0. На 45-й минуте Матиас Сванберг вернул интригу. В самой концовке хозяева забили снова, метко завершил атаку Кристофер Антви-Аджей.

Гости откатились на девятое место, противник - 12-й.

Протокол игры  
Бохум3:1Вольфсбург
(1:0) Патрик Остерхаге19'  
(2:0) Бернардо Фернандес39'  
  45'Сванберг Маттиас (2:1)
(3:1) Антви-Аджей Кристофер87'  
Риман МануэльГамбоа Кристиан  81' 81' (Оерманн Тим ( 81') Машович ЭрханШлоттербек Кевен  90'Бернардо ФернандесБеро Матуш  36' 72' (Квартенг Мориц-Брони ( 72') Лосилья АнтониПатрик ОстерхагеШтёгер Кевин  45' 60' (Виттек Максимилиан ( 60'  86') Хофманн Филипп 59' (Брошински Мориц ( 59') Асано Такума  62' 72' (Антви-Аджей Кристофер ( 72')
Запасные: Пасьенса ГонсалоПасслак ФеликсТиде НикласДашнер Лукас
Кастельс КоэнЛакруа МаксансДженц Мориц  53'Зесигер СедрикБаку Ридле 63' (Меле Йоаким ( 63') Рожерио да Силва 76' (Паредес Кевин ( 76') Сванберг МаттиасВранкс Астер  21'Черны Вацлав 76' (Томаш Тьягу ( 76') Майер Ловро 63' (Герхардт Янник ( 63') Винд Йонас
Запасные: Kofi AmoakoКоцца НиколяКаминьски ЯкубПерван ПаваоФишер Килиан
02 декабря. Стадион "Воновия Рурштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Вольфсбург

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18:08
​Бесплатная ставка и прогноз на матч Бохум — Вольфсбург чемпионата Германии 2 декабря 2023
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