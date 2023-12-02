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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» разобрался с «Хайденхаймом»

02 Декабря 2023 • 19:28 Комментировать
РБ Лейпциг
2:1
Хайденхайм
окончен

Засбоивший в последнее время «РБ Лейпциг» в 13-м туре чемпионата Германии сыграл против «Хайденхайма» очень уверенно и заслуженно победил. На исходе первой трети матча Лои Опенда был сбит в штрафной и сам реализовал пенальти. В самом конце тайма у хозяев прошла комбинация, которую со средней дистанции завершил Юссуф Поульсен. Бенедикт Гимбер отыграл один мяч еще до перерыва. На 79-й минуте Опенда мог снять все вопросы, но попал в штангу.

«РБ Лейпциг» поднялся на четвертое место, гости - 14-е.

Протокол игры  
РБ Лейпциг2:1Хайденхайм
(1:0) Опенда Лои29'  
(2:0) Поульсен Юссуф44'  
  45'Гимбер Бенедикт (2:1)
Бласвих ЯнисХенрихс БенджаминКлостерманн ЛукасСимакан Мохамед  60'Раум Давид 90' (Ленц Кристофер ( 90') Айдара АмадуШлагер КсаверБаумгартнер Кристоф  88' 89' (Люкеба Кастелло ( 89') Симонс Хави 78' (Форсберг Эмиль ( 78') Опенда ЛоиПоульсен Юссуф 77' (Сеско Бенджамин ( 77')
Запасные: Кампль КевинЗайвальд НиколасКарвалью ФабиуГулачи ПетерМориба Илайкс
Мюллер КевинМайнка ПатрикМалони Леннард 68' (Бек Адриан ( 68') Гимбер Бенедикт  86'Хактаб Траоре ОмарФёренбах ЙонасБесте Ян-Никлас 86' (Томалла Денис ( 86') Шёппнер Ян 86' (Шиммер Штефан ( 86') Тоеркауф Норман 68' (Сесса Кевин ( 68') Кляйндинст ТимПирингер Марвин  59' 74' (Доведан Никола ( 74')
Запасные: Пик ФлорианЗирслебен ТимБуш МарнонАйхер Витус
02 декабря. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Хайденхайм

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