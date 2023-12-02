«РБ Лейпциг» разобрался с «Хайденхаймом»

Засбоивший в последнее время «РБ Лейпциг» в 13-м туре чемпионата Германии сыграл против «Хайденхайма» очень уверенно и заслуженно победил. На исходе первой трети матча Лои Опенда был сбит в штрафной и сам реализовал пенальти. В самом конце тайма у хозяев прошла комбинация, которую со средней дистанции завершил Юссуф Поульсен. Бенедикт Гимбер отыграл один мяч еще до перерыва. На 79-й минуте Опенда мог снять все вопросы, но попал в штангу.

«РБ Лейпциг» поднялся на четвертое место, гости - 14-е.