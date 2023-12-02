«РБ Лейпциг» разобрался с «Хайденхаймом»

Засбоивший в последнее время «РБ Лейпциг» в 13-м туре чемпионата Германии сыграл против «Хайденхайма» очень уверенно и заслуженно победил. На исходе первой трети матча Лои Опенда был сбит в штрафной и сам реализовал пенальти. В самом конце тайма у хозяев прошла комбинация, которую со средней дистанции завершил Юссуф Поульсен. Бенедикт Гимбер отыграл один мяч еще до перерыва. На 79-й минуте Опенда мог снять все вопросы, но попал в штангу.
«РБ Лейпциг» поднялся на четвертое место, гости - 14-е.
Протокол игры
|(1:0) Опенда Лои29'
|(2:0) Поульсен Юссуф44'
|45'Гимбер Бенедикт (2:1)
Бласвих Янис•Хенрихс Бенджамин•Клостерманн Лукас•Симакан Мохамед• 60'Раум Давид90' (Ленц Кристофер (90') •Айдара Амаду•Шлагер Ксавер•Баумгартнер Кристоф 88'89' (Люкеба Кастелло (89') •Симонс Хави78' (Форсберг Эмиль (78') •Опенда Лои•Поульсен Юссуф77' (Сеско Бенджамин (77')
Мюллер Кевин•Майнка Патрик•Малони Леннард68' (Бек Адриан (68') •Гимбер Бенедикт• 86'Хактаб Траоре Омар•Фёренбах Йонас•Бесте Ян-Никлас86' (Томалла Денис (86') •Шёппнер Ян86' (Шиммер Штефан (86') •Тоеркауф Норман68' (Сесса Кевин (68') •Кляйндинст Тим•Пирингер Марвин 59'74' (Доведан Никола (74')
Запасные: Пик Флориан•Зирслебен Тим•Буш Марнон•Айхер Витус
02 декабря. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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