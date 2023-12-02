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​Кейн решил вопрос с жильём в Мюнхене

02 Декабря 2023 • 16:13 Комментировать
Бавария
0:0
Унион Берлин
отменен

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн наконец-то решил вопрос с жильём в Мюнхене. Как сообщает на своих страницах Bild, английский футболист будет арендовать виллу, где раньше жил Люка Эрнандес.

После трансфера из «Тоттенхэма» в «Баварию» Кейн проживал в отеле, где платил по 11 тысяч евро за ночь.

В сезоне 2023/2024 Гарри Кейн провёл 18 матчей, в которых записал на свой счёт 22 гола и семь голевых передач на партнёров.

В субботу «Бавария» должна была провестии домашний матч немецкой Бундеслиги против «Униона» из Берлина. Тем не менее, игру перенесли из-за снегопада.

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Евро-Футбол.Ру,
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