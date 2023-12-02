Гендиректор «Баварии» — о переносе матча: Безопасность болельщиков — приоритет

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен прокомментировал перенос игры 13-го тура Бундеслиги с «Унионом» из-за сильного снегопада.

«Мы очень сожалеем, что вынуждены перенести матч, но безопасность наших болельщиков и болельщиков «Униона» — абсолютный приоритет», — приводит слова Дризена пресс-служба мюнхенцев.

Менеджер отметил, что в настоящий момент затруднен доступ к стадиону команды из-за перекрытых дорог и проблем с движением общественного транспорта.

Игра между «Баварией» и «Унионом» должна была пройти сегодня, 2 декабря. Начало встречи было запланировано на 17:30 по мск.

Матч «Бавария» – «Унион» Берлин отменён из-за снегопада