Тухель: «Как долго Нойер будет играть на топ-уровне? Для него нет никаких лимитов»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал о своих ожиданиях по поводу продолжительности карьеры голкипера Мануэля Нойера, который недавно продлил контракт со своим клубом до лета 2025 года. Напомним, в марте немцу должно исполниться 38 лет.

«Как долго Нойер будет играть на топ-уровне? Для него нет никаких лимитов. Если он будет продолжать хорошо себя чувствовать и играть на должном уровне, тут не может быть никаких ограничений. Микс его спокойствия и профессионализма впечатляет. Мануэль может играть настолько долго, насколько захочет», – сказал Тухель на пресс-конференции.