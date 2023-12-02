Тухель: «На последней тренировке Горецка играл на позиции центрального защитника и хорошо справился»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о том, как испробовал полузащитника Леона Горецку в центре обороны.

«Универсальность Леона? Это нельзя переоценить. На последней тренировке Горецка играл на позиции центрального защитника и хорошо справился. Его лучшее амплуа – это центр полузащиты, где он привносит свою силу и скорость. Мы до сих пор видим его на родной позиции. Тем не менее, каждый раз, когда Леон играл в центре обороны, он действовал хорошо», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, матч «Баварии» с берлинским «Унионом», который должен был состояться сегодня, был перенесён из-за снегопада.