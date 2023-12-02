Боатенг: «Бавария» хорошо провела групповой этап Лиги чемпионов, но не превосходно»

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг оценил выступления своей команды в пяти турах группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, команда Томаса Тухеля одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. Мюнхенцы уже обеспечили себе первое место в группе.

«Бавария» хорошо провела групповой этап Лиги чемпионов, но не превосходно. Это нельзя назвать образцом. Самая весёлая часть начинается в плей-офф. Возможно, «Манчестер Сити» находится на шаг впереди всех остальных. Затем идут «Реал» Мадрид, «Бавария» и «Арсенал», – сказал Боатенг в беседе с изданием Kicker.

Боатенг недавно мог вернуться в «Баварию» и подписать краткосрочный контракт, но руководство отказалось от этого варианта.