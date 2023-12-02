Матч «Бавария» – «Унион» Берлин отменён из-за снегопада

Матч 13 тура немецкой Бундеслиги между мюнхенской «Баварией» и берлинским «Унионом» не состоится из-за сильного снегопада. Об этом сообщает авторитетное издание Bild.

Напомним, что поединок «Баварии» с «Унионом» был запланирован на сегодня на «Альянц Арене». Тем не менее, из-за плохих погодных условий в Мюнхене матч не состоится.

«Бавария» сейчас занимает вторую строчку в чемпионате Германии, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» всего на два пункта. В то же время берлинский «Унион» идёт в зоне вылета и замыкает турнирную таблицу Бундеслиги. Это при том, что в прошлом сезоне команда финишировала в зоне Лиги чемпионов.