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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ювентус» положил глаз на полузащитника из Бундеслиги

02 Декабря 2023 • 11:16 Комментировать
Боруссия М
...
Хоффенхайм
1 2.30 X 4.20 2 2.75
Через 4 ч. 56 мин.

Туринский «Ювентус» рассматривает вариант с трансфером полузащитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Ману Коне. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» держит француз в списке кандидатов на усиление центральной линии.

Напомним, Коне по ходу прошлого сезона попадал на радары многих европейских топ-клубов, но его повышение так и не состоялось. Летом футболист получил травму, а вернулся в строй лишь к началу сентября.

В этом сезоне Коне провёл 5 матчей в Бундеслиге, где отметился одним забитым голом. Футболист пропустил 4 тура чемпионата из-за травмы, а еще 2 – из-за дисквалификации.

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