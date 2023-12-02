«Ювентус» положил глаз на полузащитника из Бундеслиги

Туринский «Ювентус» рассматривает вариант с трансфером полузащитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Ману Коне. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» держит француз в списке кандидатов на усиление центральной линии.

Напомним, Коне по ходу прошлого сезона попадал на радары многих европейских топ-клубов, но его повышение так и не состоялось. Летом футболист получил травму, а вернулся в строй лишь к началу сентября.

В этом сезоне Коне провёл 5 матчей в Бундеслиге, где отметился одним забитым голом. Футболист пропустил 4 тура чемпионата из-за травмы, а еще 2 – из-за дисквалификации.