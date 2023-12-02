Тухель прокомментировал интерес «Реал» к Дэвису

Рулевой мюнхенской «Баварии» Томас Тухель отреагировал на информацию о потенциальном переходе защитника Альфонсо Дэвиса в мадридский «Реал».

«Дэвис – ключевой футболист «Баварии». Альфонсо знает, как сильно мы его ценим. Он регулярно играет и делает это на высоком уровне. Его контракт с клубом? Для меня продолжительность контракта ничего не меняет», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

Срок действующего контракта между Дэвисом и немецким топ-клубом истекает летом 2025 года. В текущем розыгрыше чемпионата Германии защитник провел 11 матчей, в которых сделал три голевые передачи.

«Реал» близок к громкому трансферу