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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель прокомментировал интерес «Реал» к Дэвису

02 Декабря 2023 • 10:00 Комментировать

Рулевой мюнхенской «Баварии» Томас Тухель отреагировал на информацию о потенциальном переходе защитника Альфонсо Дэвиса в мадридский «Реал».

«Дэвис – ключевой футболист «Баварии». Альфонсо знает, как сильно мы его ценим. Он регулярно играет и делает это на высоком уровне. Его контракт с клубом? Для меня продолжительность контракта ничего не меняет», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

Срок действующего контракта между Дэвисом и немецким топ-клубом истекает летом 2025 года. В текущем розыгрыше чемпионата Германии защитник провел 11 матчей, в которых сделал три голевые передачи.

«Реал» близок к громкому трансферу

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Томас Тухель Альфонсо Дэвис ещё теги
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