«Реал» близок к громкому трансферу

Мадридский «Реал» стал еще ближе к подписанию защитника Альфонсо Дэвиса, правами на которого владеет мюнхенская «Бавария». Об этом рапортуют журналисты Relevo.

Как стало известно источнику, стороны значительно продвинулись в переговорах. Переход Дэвиса в «королевский» клуб будет оформлен в 2024 году. Сумма потенциального трансфера канадского защитника оценивается в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Дэвис провел 11 поединков, в которых отметился тремя голевыми передачами. Его трудовое соглашение с мюнхенской «Баварией» истекает в 2025 году.