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Чемпионат Германии. Бундеслига

Боатенг назвал главных фаворитов Лиги чемпионов: «Бавария» не так плоха, как о ней пишут»

02 Декабря 2023 • 04:16 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
Через 12 ч. 36 мин.

Бывший футболист «Баварии» Жером Боатенг оценил текущий уровень команды.

Мюнхенцы занимают вторую строчку в Бундеслиге, на два очка отставая от «Байера». В Лиге чемпионов коллектив Томаса Тухеля досрочно добыл путёвку в 1/8 финала.

«Титул Бундеслиги – обязательное требование для «Баварии», как и всегда, несмотря на невероятную работу Хаби Алонсо в «Байере». Дела у «Баварии» складываются не так плохо, как пишут в СМИ, если не считать вылет из Кубка Германии.

Групповой этап ЛЧ прошёл хорошо, хоть это и не показатель. Самое интересное начнётся в плей-офф. «Манчестер Сити», пожалуй, выглядит убедительнее остальных, затем следуют мадридский «Реал», «Бавария» и, возможно, «Арсенал», – заявил в интервью Kicker Боатенг.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Арсенал Лондон Жером Боатенг ещё теги

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