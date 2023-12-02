Боатенг назвал главных фаворитов Лиги чемпионов: «Бавария» не так плоха, как о ней пишут»

Бывший футболист «Баварии» Жером Боатенг оценил текущий уровень команды.

Мюнхенцы занимают вторую строчку в Бундеслиге, на два очка отставая от «Байера». В Лиге чемпионов коллектив Томаса Тухеля досрочно добыл путёвку в 1/8 финала.

«Титул Бундеслиги – обязательное требование для «Баварии», как и всегда, несмотря на невероятную работу Хаби Алонсо в «Байере». Дела у «Баварии» складываются не так плохо, как пишут в СМИ, если не считать вылет из Кубка Германии.

Групповой этап ЛЧ прошёл хорошо, хоть это и не показатель. Самое интересное начнётся в плей-офф. «Манчестер Сити», пожалуй, выглядит убедительнее остальных, затем следуют мадридский «Реал», «Бавария» и, возможно, «Арсенал», – заявил в интервью Kicker Боатенг.