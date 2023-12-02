Жером Боатенг: «Я не обижаюсь на «Баварию»

Центральный защитник Жером Боатенг продолжает искать новый клуб.

35-летний футболист тренировался в расположении мюнхенцев, но не смог убедить руководство заключить с ним контракт, несмотря на одобрение Томаса Тухеля.

«Обижаюсь ли я? Нет, даже наоборот. Я благодарен за то, что смог тренироваться с «Баварией» и проявить себя. Возможно, это окупится для меня в будущем. Да, я хотел получить контракт, но теперь, когда не сложилось здесь, я могу уехать за границу, чтобы провести там вторую половину сезона. Италия, Испания – я открыт для разного опыта», – приводит Kicker слова Боатенга, пребывающего в статусе свободного агента с момента ухода из «Лиона» в июле.