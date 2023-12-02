«Кёльн» ушёл из зоны вылета, одолев «Дармштадт»

13-й тур Бундеслиги открыли аутсайдеры, «Дармштадт» и «Кёльн». Первый час игры прошёл в равной борьбе без намёка на реальную угрозу воротам, «козлы» больше контролировали мяч, но это им ничего не приносило до 60-й минуты, когда Дейви Зельке поразил ворот хозяев. Тут же активный Лука Вальдшмидт удвоил счет, но ВАР показал, что там был офсайд.
«Кёльн» добыл важную победу, ушел с последнего места и зоны вылета в целом, подвинув противника на 16-е место.
Протокол игры
|60'Зельке Дейви (0:1)
Шуэн Марсель•Мюллер Янник83' (Карич Эмир (83') •Кларер Кристоф•Маглица Матей•Холланд Фабиан•Скарке Тим65' (Вильхельмссон Оскар (65') •Гьясула Клаус•Нюрнбергер Фабиан82' (Стожилкович Филип (82') •Мелем Марвин23' (Кемпе Тобиас (23') •Сейдель Аарон 64'65' (Пфайффер Лука (65') •Хонзак Матиас
Швебе Марвин•Килиан Лука46' (Вальдшмидт Лука (46') •Хюберс Тимо• 68'Шабо Юлиан•Хайнц Доминик•Любичич Деян90' (Ут Марк (90') •Мартель Эрик•Тилманн Ян•Кайнц Флориан 18'46' (Финкгрефе Макс (46') •Майна Линтон86' (Олесен Матиас (86') •Зельке Дейви 71'73' (Тиггес Штеффен (73')
01 декабря. Стадион "Мерк в Бёлленфальторе".
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