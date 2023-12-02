«Кёльн» ушёл из зоны вылета, одолев «Дармштадт»

13-й тур Бундеслиги открыли аутсайдеры, «Дармштадт» и «Кёльн». Первый час игры прошёл в равной борьбе без намёка на реальную угрозу воротам, «козлы» больше контролировали мяч, но это им ничего не приносило до 60-й минуты, когда Дейви Зельке поразил ворот хозяев. Тут же активный Лука Вальдшмидт удвоил счет, но ВАР показал, что там был офсайд.

«Кёльн» добыл важную победу, ушел с последнего места и зоны вылета в целом, подвинув противника на 16-е место.