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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Кёльн» ушёл из зоны вылета, одолев «Дармштадт»

02 Декабря 2023 • 00:27 Комментировать
Дармштадт
0:1
Кёльн

13-й тур Бундеслиги открыли аутсайдеры, «Дармштадт» и «Кёльн». Первый час игры прошёл в равной борьбе без намёка на реальную угрозу воротам, «козлы» больше контролировали мяч, но это им ничего не приносило до 60-й минуты, когда Дейви Зельке поразил ворот хозяев. Тут же активный Лука Вальдшмидт удвоил счет, но ВАР показал, что там был офсайд.

«Кёльн» добыл важную победу, ушел с последнего места и зоны вылета в целом, подвинув противника на 16-е место.

Протокол игры  
Дармштадт0:1Кёльн
  60'Зельке Дейви (0:1)
Шуэн МарсельМюллер Янник 83' (Карич Эмир ( 83') Кларер КристофМаглица МатейХолланд ФабианСкарке Тим 65' (Вильхельмссон Оскар ( 65') Гьясула КлаусНюрнбергер Фабиан 82' (Стожилкович Филип ( 82') Мелем Марвин 23' (Кемпе Тобиас ( 23') Сейдель Аарон  64' 65' (Пфайффер Лука ( 65') Хонзак Матиас
Запасные: Шнелльхардт ФабианБрунст АлександерИшервуд ТомасФранич Бартол
Швебе МарвинКилиан Лука 46' (Вальдшмидт Лука ( 46') Хюберс Тимо  68'Шабо ЮлианХайнц ДоминикЛюбичич Деян 90' (Ут Марк ( 90') Мартель ЭрикТилманн ЯнКайнц Флориан  18' 46' (Финкгрефе Макс ( 46') Майна Линтон 86' (Олесен Матиас ( 86') Зельке Дейви  71' 73' (Тиггес Штеффен ( 73')
Запасные: Гусенбашич ДенисДитц ФлорианКеббинг МаттиасПакарада Леарт
01 декабря. Стадион "Мерк в Бёлленфальторе".

 

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