Мукоко не намерен покидать дортмундскую «Боруссию» в январе

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко не планирует менять клубную прописку.

19-летний игрок вынужден довольствоваться ролью запасного – в подавляющем большинстве матчей нынешнего сезона он появляется на поле лишь в концовке. Несмотря на это, Мукоко не собирается уходить в январе, докладывает инсайдер Флориан Плеттенберг. Руководство «шмелей» также не намерено продавать форварда. Интерес к восходящей звезде ранее приписывался мадридскому «Реалу», «Барселоне» и клубам Английской премьер-лиги.

Юссуфа Мукоко принял участие в 12 поединках в текущей кампании, дважды отметившись голом. Transfermarkt оценивает стоимость немца в 30 млн евро.