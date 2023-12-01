Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мукоко не намерен покидать дортмундскую «Боруссию» в январе

01 Декабря 2023 • 23:58 Комментировать
Байер Л
...
Боруссия Д
1 1.63 X 4.60 2 4.90
03.12 19:30

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко не планирует менять клубную прописку.

19-летний игрок вынужден довольствоваться ролью запасного – в подавляющем большинстве матчей нынешнего сезона он появляется на поле лишь в концовке. Несмотря на это, Мукоко не собирается уходить в январе, докладывает инсайдер Флориан Плеттенберг. Руководство «шмелей» также не намерено продавать форварда. Интерес к восходящей звезде ранее приписывался мадридскому «Реалу», «Барселоне» и клубам Английской премьер-лиги.

Юссуфа Мукоко принял участие в 12 поединках в текущей кампании, дважды отметившись голом. Transfermarkt оценивает стоимость немца в 30 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

01 Декабря
21:14
Клубы из Саудовской Аравии и Катара претендуют на защитника «Боруссии»
29 Ноября
14:46
Вирц интересен 5 топ-клубам
11:52
«Бавария» – фаворит на трансфер Вирца
28 Ноября
12:39
У Фримпонга следующим летом появятся отступные в размере 40 миллионов евро
11:53
«Манчестер Юнайтед» хочет центрального защитника, у клуба 3 варианта
11:31
«Байер» оценивает Бонифасе в 50 миллионов евро, игрок интересен топ-клубу Серии А
10:36
«Байер» позволит Хаби Алонсо покинуть клуб
27 Ноября
23:21
Вирц готов перейти в «Баварию», но есть одна проблема
17:46
«Боруссия» и «Бавария» поспорят за игрока сборной Турции
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЙЕР Л БОРУССИЯ Д
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
100 мин
Дармштадт Дармштадт
Кёльн Кёльн
0
1
2.80 3.70 2.36
Видео
02.12.23 в 17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хайденхайм Хайденхайм
1.27 6.00 11.00
Видео
02.12.23 в 17:30
Боруссия М Боруссия М
Хоффенхайм Хоффенхайм
2.19 3.85 3.00
Видео
02.12.23 в 17:30
Бавария Бавария
Унион Берлин Унион Берлин
1.15 8.80 15.00
Видео
02.12.23 в 17:30
Бохум Бохум
Вольфсбург Вольфсбург
2.90 3.75 2.30
Видео
02.12.23 в 20:30
Штутгарт Штутгарт
Вердер Вердер
1.47 4.70 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
01 Декабря
23:58 · Германия. Бундеслига
Мукоко не намерен покидать дортмундскую «Боруссию» в январе
22:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола попросил «Манчестер Сити» не подписывать игроков «Барселоны» и «Баварии»
22:02 · Германия. Бундеслига
Защитник «Баварии» получил тяжелейшую травму официально
22:00 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» нашли звёздную замену Нойеру слухи
21:14 · Германия. Бундеслига
Клубы из Саудовской Аравии и Катара претендуют на защитника «Боруссии»
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить полузащитника за 85 миллионов
12:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» выбирает полузащитника - в списке Киммих и ещё две звезды
12:27 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Салаху
01:34 · Германия. 2-я бундеслига
​Клозе может стать тренером «Кайзеслаутерна»
30 Ноября
20:28 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в Бундеслиге
11:04 · Англия. Премьер-лига
У Опенда летом 2025 года появятся отступные в размере 80 миллионов евро, бельгиец мечтает играть в АПЛ
03:30 · Германия. Бундеслига
Нойер: «В марте я вернусь в сборную, если всё пойдёт по плану»
29 Ноября
20:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» следит за форвардом «Боруссии»
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» в январе хочет приобрести нападающего «РБ Лейпцига» 1
15:32 · Англия. Премьер-лига
Вернер предпочитает остаться в «РБ Лейпциге», нежели переходить в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем