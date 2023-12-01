Защитник «Баварии» получил тяжелейшую травму

Мюнхенская «Бавария» на долгий срок лишилась своего защитника Буна Сарра. Как сообщает официальный портал клуба, у оборонца после травмы на тренировке выявлен разрыв передней крестообразной связки колена. Тяжелейшая травма, которая отнимает у футболиста минимум полгода карьеры.

Отметим, что текущий контракт связывает сенегальца с «Баварией» всего до лета 2024 года. Поэтому есть большая вероятность, что Сарр больше никогда не сыграет за мюнхенцев. Числится в составе «Баварии» защитник с осени 2020 года.

В этом сезоне Сарр провёл за «Баварию» всего пять матчей, в которых оформил один ассист в матче Кубка Германии.