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Клубы из Саудовской Аравии и Катара претендуют на защитника «Боруссии»

01 Декабря 2023 • 21:14 Комментировать
Байер Л
...
Боруссия Д
1 1.63 X 4.60 2 4.90
03.12 19:30

Правый защитник дортмундской «Боруссии» Мариус Вольф вряд ли останется в клубе.

Действующий контракт 28-летнего футболиста истекает по окончании текущего сезона. По сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, на данный момент стороны не планируют подписание нового соглашение. Всё идёт к тому, что Вольф покинет ряды «шмелей» в июне в качестве свободного агента. Источник отмечает, что к немецкому игроку уже проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии и Катара – самого защитника привлекает такой вариант продолжения карьеры.

Мариус Вольф выступает за «Боруссию» Дортмунд с 2018 года. В нынешнем сезоне он появился на поле в 15 матчах, отметившись одним ассистом.

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