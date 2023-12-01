Клубы из Саудовской Аравии и Катара претендуют на защитника «Боруссии»

Правый защитник дортмундской «Боруссии» Мариус Вольф вряд ли останется в клубе.

Действующий контракт 28-летнего футболиста истекает по окончании текущего сезона. По сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, на данный момент стороны не планируют подписание нового соглашение. Всё идёт к тому, что Вольф покинет ряды «шмелей» в июне в качестве свободного агента. Источник отмечает, что к немецкому игроку уже проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии и Катара – самого защитника привлекает такой вариант продолжения карьеры.

Мариус Вольф выступает за «Боруссию» Дортмунд с 2018 года. В нынешнем сезоне он появился на поле в 15 матчах, отметившись одним ассистом.