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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер: «В марте я вернусь в сборную, если всё пойдёт по плану»

30 Ноября 2023 • 03:30 Комментировать

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вновь ответил на вопрос о возвращении в сборную Германии.

В конце октября 37-летний футболист залечил тяжёлую травму и вернулся в ворота «Баварии». После матча Лиги чемпионов против «Копенгагена» (0:0) журналисты спросили у капитана мюнхенцев о перспективах в национальной команде.

«Возвращение в сборную? Я поддерживаю связь с тренером вратарей и Юлианом Нагельсманном. Я должен быть там [во время мартовского сбора], если всё пойдёт по плану», – приводит журналист Максимилиан Кох слова Нойера.

Именно в Германии пройдёт чемпионат Европы – 2024. В марте коллективу Юлиана Нагельсманна предстоит провести товарищеские матчи.

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Бавария Сборная Германии Мануэль Нойер Юлиан Нагельсманн ещё теги
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