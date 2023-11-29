«Бавария» – фаворит на трансфер Вирца

Мюнхенская «Бавария» опережает остальные клубы в борьбе за полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца. По информации от Sky Sport Germany, немецкий хавбек ближе к переходу в команду Томаса Тухеля, нежели в любой другой коллектив.

Источник сообщает, что предметный интерес к Вирцу также проявляет английский «Ливерпуль», но в гонке пока лидирует именно «Бавария». Напомним, Флориан с большой долей вероятности покинет леверкузенский «Байер» летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 20-летний Виртц отметился тремя голами и пятью результативными передачами в чемпионате Германии.