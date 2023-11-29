Экс-игрок «РБ Лейпцига» внезапно умер в возрасте 25 лет

Воспитанник «РБ Лейпцига» Агьеманг Диавузи, выступавший последнее время за команду «Ян Регенсбург», скончался в возрасте 25 лет. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба. О причинах смерти футболиста пока ничего неизвестно.

Диавузи выступал за «Ян Регенсбург» с лета нынешнего года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 12 поединках, в которых не отметился результативными действиями.

В системе «РБ Лейпцига» Агьеманг провел несколько лет. Команду полузащитник покинул в 2018 году, перебравшись в «Ингольштадт». Сумма трансфера составила полмиллиона евро.