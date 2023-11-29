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«Бавария» может продлить контракт с Нюбелем

29 Ноября 2023 • 11:18 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
02.12 17:30

Мюнхенская «Бавария» рассматривает вариант с продлением контракта голкипера Александра Нюбеля, который в настоящее время выступает на правах аренды за «Штутгарт». По информации от Stuttgarter Zeitung, «Бавария» всё ещё не исключает, что именно Нюбель станет преемником Нойера после того, как Мануэль покинет клуб.

Действующий контракт Нюбеля с «Баварией» истекает летом 2025 года. Клуб хочет продлить соглашение с немцем до 2026 года, чтобы иметь возможность вновь отдать его в аренду в следующем сезоне. Интеграция Нюбеля в основу состоится не ранее, чем в сезона 2025-26.

Напомним, между Александром и руководством «Баварии» ранее наблюдались натянутые отношения.

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Бавария Александр Нюбель Штутгарт ещё теги

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