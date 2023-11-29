«Милан» и «Боруссия» из-за травм потеряли центральных защитников

Защитник «Милана» Малик Тиав вынужденно покинул поле из-за травмы в матче «россонери» против дортмундской «Боруссии». Команды встречаются в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

В единоборстве с Байно-Гиттенсом на 52-й минуте Тиав, судя по виду, дёрнул заднюю поверхность бедра. А спустя минуту хромая покинул поле.

Но через три минуты и защитник «шмелей» Нико Шлоттербек почувствовал проблемы со здоровьем, присел на газон и попросил замену. Его заменил на поле Салих Эзкан.

Таким образом, к 60-й минуте и «Милан», и «Боруссия» остались без центральных защитников. Текстовая трансляция игры – на нашем портале.