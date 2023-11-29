Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Милан» и «Боруссия» из-за травм потеряли центральных защитников

29 Ноября 2023 • 00:19 Комментировать
Милан
1:3
Боруссия Д
окончен

Защитник «Милана» Малик Тиав вынужденно покинул поле из-за травмы в матче «россонери» против дортмундской «Боруссии». Команды встречаются в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

В единоборстве с Байно-Гиттенсом на 52-й минуте Тиав, судя по виду, дёрнул заднюю поверхность бедра. А спустя минуту хромая покинул поле.

Но через три минуты и защитник «шмелей» Нико Шлоттербек почувствовал проблемы со здоровьем, присел на газон и попросил замену. Его заменил на поле Салих Эзкан.

Таким образом, к 60-й минуте и «Милан», и «Боруссия» остались без центральных защитников. Текстовая трансляция игры – на нашем портале.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Боруссия Дортмунд Нико Шлоттербек Малик Тиав ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Ноября
00:59
«Атлетико», «Барселона», «Лацио» и дортмундская «Боруссия» - в плей-офф Лиги чемпионов
00:19
«Милан» и «Боруссия» из-за травм потеряли центральных защитников
28 Ноября
23:19
Жиру не забил пенальти в ворота «Боруссии», а Ройс в ответ реализовал свою попытку
22:30
«Милан» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
21:59
​«Милан» огласил состав на игру с «Боруссией»
20:19
Деменко считает «Милан» фаворитом встречи с «Боруссией»
12:06
Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на гол «Боруссии» в матче с «Миланом»
05:35
​Пиоли: «Боруссия» узнает, что такое «Сан-Сиро» в Лиге чемпионов»
04:48
Калабрия: «Боруссия» очень опасна в атаке, нас ждёт непростой матч»
02:39
Пиоли высказался о важности матча против «Боруссии» Дортмунд
02:22
Милан - Боруссия Дортмунд: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Ноября
22:26
Терзич: «Многие говорили, что у «Боруссии» нет шансов, но сейчас мы лидируем в группе»
13:59
«Милан» - «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки БК Pinnacle
00:48
​Милан – Боруссия Дортмунд: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов – 28 ноября 2023
14 Ноября
23:57
Беннасер: «Милан» должен претендовать на победу в Лиге чемпионов»
08 Ноября
09:15
Мор: «В матче с «Ньюкаслом» защитники «Боруссии» сыграли очень хорошо, я был удивлён»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Ноября
00:19 · Германия. Бундеслига
«Милан» и «Боруссия» из-за травм потеряли центральных защитников
28 Ноября
18:37 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии»: «Мы очень рады, что Нойер и Ульрайх останутся с нами»
18:27 · Германия. Бундеслига
Ульрайх продлил контракт с «Баварией» официально
18:19 · Германия. Бундеслига
Нойер — о продлении контракта: «Я рад остаться в «Баварии»
18:01 · Германия. Бундеслига
Нойер близок к продлению контракта с «Баварией»
16:57 · Англия. Премьер-лига
​Каземиро не является целью «Баварии»
16:52 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Прогресс в последние недели? Победа над «Боруссией» была для нас ключевой»
16:17 · Германия. Бундеслига
Лаймер: «Я наслаждаюсь каждой секундой игры с Мюллером»
16:12 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Не думаю, что де Лигт выйдет на поле до конца года»
16:05 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Гнабри – невероятно надёжный игрок, он провёл хорошую предсезонку, но затем получил травму»
15:51 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Посмотрев на игровые минуты Лаймера вы можете увидеть, насколько он для нас важен»
15:45 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Мюллер знает, насколько сильно я его уважаю»
12:39 · Германия. Бундеслига
У Фримпонга следующим летом появятся отступные в размере 40 миллионов евро
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет центрального защитника, у клуба 3 варианта
11:31 · Германия. Бундеслига
«Байер» оценивает Бонифасе в 50 миллионов евро, игрок интересен топ-клубу Серии А
Все новости
Рекомендуем