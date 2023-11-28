Спортивный директор «Баварии»: «Мы очень рады, что Нойер и Ульрайх останутся с нами»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал продление контрактов с двумя вратарями команды — Мануэлем Нойером и Свеном Ульрайхом. Оба футболиста останутся в клубе до лета 2025 года.

«Мы очень рады, что Нойер и Ульрайх останутся с нами после окончания текущего сезона. Мануэль — наш капитан и уже много лет является лучшим вратарем мира. Свен тоже продемонстрировал свой высокий уровень в последние месяцы, пока Нойер был недоступен», — приводит слова Фройнда официальный сайт мюнхенцев.

После 12 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 32 очка. Лидером является «Байер», у которого в копилке 34 балла.

«Бавария» объявила о продлении контракта с Нойером

Ульрайх продлил контракт с «Баварией»