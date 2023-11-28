Ульрайх продлил контракт с «Баварией»

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх подписал новый трудовой договор с клубом. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского коллектива.

Теперь соглашение 35-летнего футболиста с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2025 года. Напомним, что немецкий голкипер присоединился к команде еще летом 2021 года, однако ранее он уже выступал за «Баварию» с 2015 по 2020 год.

В общей сложности на счету Ульрайха 98 матчей в составе действующего чемпиона Германии. В этих встречах вратарь пропустил 110 голов и 32 раза смог сыграть на «ноль».

Следующий матч «Бавария» проведет 2 декабря против «Униона». Игра 13-го тура Бундеслиги должна будет стартовать в 17:30 по мск.

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