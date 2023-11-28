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Ульрайх продлил контракт с «Баварией» официально

28 Ноября 2023 • 18:27 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
02.12 17:30

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх подписал новый трудовой договор с клубом. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского коллектива.

Теперь соглашение 35-летнего футболиста с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2025 года. Напомним, что немецкий голкипер присоединился к команде еще летом 2021 года, однако ранее он уже выступал за «Баварию» с 2015 по 2020 год.

В общей сложности на счету Ульрайха 98 матчей в составе действующего чемпиона Германии. В этих встречах вратарь пропустил 110 голов и 32 раза смог сыграть на «ноль».

Следующий матч «Бавария» проведет 2 декабря против «Униона». Игра 13-го тура Бундеслиги должна будет стартовать в 17:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Свен Ульрайх

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Сегодня, 28 Ноября
18:37 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии»: «Мы очень рады, что Нойер и Ульрайх останутся с нами»
18:27 · Германия. Бундеслига
Ульрайх продлил контракт с «Баварией» официально
18:19 · Германия. Бундеслига
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18:01 · Германия. Бундеслига
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16:12 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Не думаю, что де Лигт выйдет на поле до конца года»
16:05 · Германия. Бундеслига
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