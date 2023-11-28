37-летний вратарь Мануэль Нойер продлил трудовое соглашение с «Баварией». Об этом мюнхенский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Новый контракт Нойера с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2025 года (предыдущее соглашение истекало следующим летом).

Немецкий голкипер выступает за клуб с 2011 года. За это время он провел 494 матча во всех турнирах и 236 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

В текущем сезоне «Бавария» набрала 32 очка в 12 турах чемпионата Германии. На данный момент подопечные Томаса Тухеля находятся на второй позиции, отставая от лидирующего «Байера» на два зачетных балла.