Нойер близок к продлению контракта с «Баварией»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер находится на грани продления своего контракта с клубом.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, новое соглашение 37-летнего футболиста с мюнхенским клубом будет рассчитано до 2025 года. По информации источника, переговоры между сторонами уже в продвинутой стадии, официальное объявление может состояться до конца текущего года.

В этом сезоне Нойер провел шесть матчей во всех турнирах, в которых пропустил пять голов и трижды сыграл «на ноль». Действующий контракт игрока с чемпионом Германии рассчитан до следующего лета.

Напомним, Нойер защищает цвета «Баварии» с 2011 года, перебравшись из «Шальке».