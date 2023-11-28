Тухель: «Прогресс в последние недели? Победа над «Боруссией» была для нас ключевой»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель объяснил, за счёт чего его команде удалось добиться прогресса в последние недели. Напомним, у «красной машины» 4 победы подряд во всех турнирах. В этих матчах мюнхенская команда забила 11 голов, но в то же время пропустила 3.

«Прогресс в последние недели? Победа над «Боруссией» была для нас ключевой. Помимо результата мы обрели уверенность за счёт того, как играли все 90 минут. Возвращение Мануэля Нойера тоже сыграло свою роль. Мы стали всё лучше и лучше понимать, как набрать свою скорость на поле», – объяснил Тухель на пресс-конференции.

Напомним, в начале ноября «Бавария» разгромила на выезде дортмундскую «Боруссию» 4:0.