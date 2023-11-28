Лаймер: «Я наслаждаюсь каждой секундой игры с Мюллером»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер рассказал о совместной игре с нападающим Томасом Мюллером, у которого в конце нынешнего сезона истекает контракт с «красной машиной».

«Я начал играть с Мюллером летом, с тех пор я наслаждаюсь каждой секундой на тренировках с Томасом. Он привносит очень много качеств и сильно помогает нам. Мы все знаем, какими качествами он обладает. Мюллер в последние годы показал, что является одним из лучших футболистов всех времён. Всё ещё видно, что он находится на высочайшем уровне», – сказал Лаймер на пресс-конференции.

Напомним, Мюллер ранее заявил, что не собирается завершать карьеру в конце сезона.