Тухель: «Не думаю, что де Лигт выйдет на поле до конца года»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии центрального защитника Маттейса де Лигта. Напомним, нидерландский футболист лишь недавно приступил к индивидуальным тренировкам. Ранее Маттейс восстанавливался после травмы.

«Состояние де Лигта? Я не думаю, что он выйдет на поле до конца этого года», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, из-за кадровой ситуации с центральными защитниками «Бавария» задумывается над тем, чтобы в январе выйти на трансферный рынок. Мюнхенский клуб был связан с приобретением защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана.