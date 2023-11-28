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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: «Гнабри – невероятно надёжный игрок, он провёл хорошую предсезонку, но затем получил травму»

28 Ноября 2023 • 16:05 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
02.12 17:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сделал комплименты вингеру Сержу Гнабри, который в этом сезоне из-за травмы получил мало игровой практики.

«Гнабри – невероятно надёжный игрок, он провёл хорошую предсезонку, но затем получил раннюю травму. Другие футболисты хорошо влились в свои позиции. Для Сержа очень важно не останавливаться, ведь у него есть большое доверие с нашей стороны. Сейчас для него время усердно работать и думать о вещах, которые делают его сильнее. В таком случае он сможет вернуться на уровень, который ожидает от себя видеть», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Гнабри провёл 4 матча в этом розыгрыше немецкой Бундеслиги, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Серж Гнабри ещё теги

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