Тухель: «Посмотрев на игровые минуты Лаймера вы можете увидеть, насколько он для нас важен»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, насколько важен для команды полузащитник Конрад Лаймер. Напомним, австриец присоединился к «Баварии» минувшим летом на правах свободного агента из «РБ Лейпцига».

«Посмотрев на игровые минуты Лаймера вы можете увидеть, насколько он для нас важен. Он всегда хочет играть и служить команде. Конрад всегда будет отдавать всё ради команды вне зависимости от того, на какой позиции играет. Мы знали об этом, когда подписывали его. Он сыграл очень много хороших матчей на фланге обороны. Мы счастливы, что у нас есть Лаймер», – сказал Тухель на пресс-конференции.