Тухель: «Мюллер знает, насколько сильно я его уважаю»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим Томасом Мюллером. Напомним, у лучшего ассистента в истории «красной машины» летом заканчивается контракт.

«Томас знает, что у него всегда есть шанс выйти в стартовом составе. Он также знает, насколько сильно я его уважаю. Мюллер является и останется легендой «Баварии», а завтра должен выйти в стартовом составе. Я понимаю все разговоры вокруг него, но все эти вопросы каждую неделю не идут никому на пользу. Конечно, Мюллер недоволен своим положением, но он остаётся особенным игроком», – сказал Тухель на пресс-конференции.