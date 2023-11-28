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Чемпионат Германии. Бундеслига

У Фримпонга следующим летом появятся отступные в размере 40 миллионов евро

28 Ноября 2023 • 12:39 Комментировать
Байер Л
...
Боруссия Д
03.12 19:30

Защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг следующим летом будет доступен на трансферном рынке за 40 миллионов евро. По информации от Sky Sport Germany, у нидерландца в контракте активируется пункт о сумме отступных.

Напомним, Фримпонг уже довольно долго находится на радаре у топ-клубов. Летом его повышение так и не состоялось, но футболист не теряет надежд уехать в более сильный клуб в обозримом будущем.

Ранее отмечалось, что Фримпонг интересен мадридскому «Реалу» и «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне нидерландец отметился 4 голами и 5 ассистами в 12 матчах немецкой Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Жереми Фримпонг Байер

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