У Фримпонга следующим летом появятся отступные в размере 40 миллионов евро

Защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг следующим летом будет доступен на трансферном рынке за 40 миллионов евро. По информации от Sky Sport Germany, у нидерландца в контракте активируется пункт о сумме отступных.

Напомним, Фримпонг уже довольно долго находится на радаре у топ-клубов. Летом его повышение так и не состоялось, но футболист не теряет надежд уехать в более сильный клуб в обозримом будущем.

Ранее отмечалось, что Фримпонг интересен мадридскому «Реалу» и «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне нидерландец отметился 4 голами и 5 ассистами в 12 матчах немецкой Бундеслиги.