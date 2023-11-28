«Байер» позволит Хаби Алонсо покинуть клуб

«Байер» позволит главному тренеру команды Хаби Алонсо покинуть клуб следующим летом, если испанский специалист захочет уйти. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

При этом отмечается, что в контракте Алонсо нет отдельного пункта о выкупе, несмотря на слухи. Ранее сообщалось, что в услугах 42-летнего специалиста заинтересована мюнхенская «Бавария».

Напомним, Алонсо возглавил «Байер» в октябре прошлого года. После 12 туров Бундеслиги команда из Леверкузена возглавляет турнирную таблицу, опережая вторую «Баварию» на два очка. Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Германии «Байер» не потерпел ещё ни одного поражения.