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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» позволит Хаби Алонсо покинуть клуб

28 Ноября 2023 • 10:36 Комментировать
Байер Л
...
Боруссия Д
03.12 19:30

«Байер» позволит главному тренеру команды Хаби Алонсо покинуть клуб следующим летом, если испанский специалист захочет уйти. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

При этом отмечается, что в контракте Алонсо нет отдельного пункта о выкупе, несмотря на слухи. Ранее сообщалось, что в услугах 42-летнего специалиста заинтересована мюнхенская «Бавария».  

Напомним, Алонсо возглавил «Байер» в октябре прошлого года. После 12 туров Бундеслиги команда из Леверкузена возглавляет турнирную таблицу, опережая вторую «Баварию» на два очка. Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Германии «Байер» не потерпел ещё ни одного поражения.

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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Байер

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