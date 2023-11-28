«ПСЖ», «Реал» и «Бавария» сразятся за 18-летнего игрока

Перспективный защитник Лени Йоро, который принадлежит «Лиллю», может перебраться в другой французский клуб. По сведениям инсайдера Санти Ауны, в подписании 18-летнего исполнителя заинтересован столичный «ПСЖ».

Источник отмечает, что главными конкурентами парижского гранда в споре за игрока считаются мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Также в его услугах заинтересованы несколько представителей чемпионата Англии.

Контракт Йоро с «Лиллем» рассчитан до лета 2025 года. Руководство клуба хочет предложить защитнику новый трудовой договор.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Лени провел 12 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.