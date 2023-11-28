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Чемпионат Германии. Бундеслига

Две звезды немецкого футбола могут уехать в Саудовскую Аравию

28 Ноября 2023 • 08:50 Комментировать

Известные немецкие игроки Марко Ройс и Матс Хуммельс, выступающие за дортмундскую «Боруссию», могут отправиться в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Экрема Конура. Клуб, в котором могут продолжить карьеру звездные игроки, пока не называется.

Хуммельс в нынешнем сезоне чемпионата Германии сыграл 11 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил три желтые карточки. На счету Ройса три гола и один результативный пас в десяти встречах немецкой Бундеслиги.

По итогам 12 туров Бундеслиги «Боруссия» занимает четвертое место в турнирной таблице.

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