​В результате столкновений футбольных группировок во Франкфурте пострадали более 50 человек

Серьезным побоищем обернулся в минувшие выходные матч очередного тура немецкого чемпионата Бундеслиги, в котором волей календаря сошлись «Айнтрахт» и «Штутгарт». Как сообщает целый ряд немецких источников, в результате произошедших столкновений между представителями противоборствующих фанатских группировок пострадали примерно пятьдесят человек.

Вмешательство полиции также внесло свою лепту, на какой-то момент даже усилив, а не утихомирив страсти. Что до итогов матча, то «Штутгарт» обыграл «Айнтрахт» со счетом 2:1, а в следующем туре идущий в турнирной таблице третьим клуб сыграет с «Вердером».