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Чемпионат Германии. Бундеслига

​В результате столкновений футбольных группировок во Франкфурте пострадали более 50 человек

28 Ноября 2023 • 04:49 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:2
Штутгарт

Серьезным побоищем обернулся в минувшие выходные матч очередного тура немецкого чемпионата Бундеслиги, в котором волей календаря сошлись «Айнтрахт» и «Штутгарт». Как сообщает целый ряд немецких источников, в результате произошедших столкновений между представителями противоборствующих фанатских группировок пострадали примерно пятьдесят человек.

Вмешательство полиции также внесло свою лепту, на какой-то момент даже усилив, а не утихомирив страсти. Что до итогов матча, то «Штутгарт» обыграл «Айнтрахт» со счетом 2:1, а в следующем туре идущий в турнирной таблице третьим клуб сыграет с «Вердером».


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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Штутгарт

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