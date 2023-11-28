Маттеус: «Возможно, Мюллеру лучше сменить «Баварию» на другой клуб»

Легендарный немецкий экс-футболист Лотар Маттеус поделился мнением о положении Томаса Мюллера в «Баварии».

34-летний игрок вынужден довольствоваться ролью запасного в команде Томаса Тухеля. Контракт форварда истекает по окончании сезона.

«Ситуация выглядит так, будто всё постепенно идёт к расставанию «Баварии» с Мюллером. То, что мы слышим от клуба по этому вопросу, не соответствует происходящему на деле.

Мюллер ценится за свои заслуги перед «Баварией», но этого недостаточно, чтобы постоянно играть. Я не могу представить, как Томас завершит карьеру сейчас – он слишком любит футбол. Но он больше не будет так важен для «Баварии», как раньше. Возможно, ему лучше сменить клуб, если он сможет регулярно играть в основе в другом месте», – цитирует Sky Sport Маттеуса.