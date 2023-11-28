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Окружение Араухо подтвердило интерес к игроку со стороны «Баварии» слухи

28 Ноября 2023 • 01:22 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
02.12 17:30

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо стал трансферной целью «Баварии».

Информация об интересе мюнхенского гранда к уругвайцу появилась в СМИ несколькими днями ранее. Как сообщает Sport, «Бавария» действительно претендует на 24-летнего лидера обороны «сине-гранатовых» – эти сведения уже подтвердило окружение игрока. По данным источника, футболист также интересен представителям Английской премьер-лиги.

Контракт Рональда Араухо с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года, а стоимость центрбека, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 70 млн евро.

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Бавария Барселона Рональд Араухо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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