Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо стал трансферной целью «Баварии».

Информация об интересе мюнхенского гранда к уругвайцу появилась в СМИ несколькими днями ранее. Как сообщает Sport, «Бавария» действительно претендует на 24-летнего лидера обороны «сине-гранатовых» – эти сведения уже подтвердило окружение игрока. По данным источника, футболист также интересен представителям Английской премьер-лиги.

Контракт Рональда Араухо с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года, а стоимость центрбека, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 70 млн евро.