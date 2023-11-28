Забавный эпизод случился на недавней тренировке мюнхенской «Баварии». Как сообщает Bild, главный тренер команды Томас Тухель принёс с собой на работу необычный реквизит – плюшевую черепашку. Затем он поставил мягкую игрушку на рекламный щит, а после – сфотографировал.

По информации источника, фото игрушки Тухель отправил своей дочери. У той в школе было домашнее задание рассказать о работе родителей без фото самих родителей. Тренер «Баварии» решил использовать такой образ.

Тем не менее, «Бавария» в Бундеслиге на черепаху явно не похожа – клуб продолжает погоню за идущим на первом месте «Байером».