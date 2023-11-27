Вирц готов перейти в «Баварию», но есть одна проблема

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц заинтересован в переходе в «Баварию».

Мюнхенский клуб считается одним из главных претендентов на 20-летнюю восходящую звезду. По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, сам Вирц считает «Баварию» привлекательным вариантом продолжения карьеры. Проблемой для действующих чемпионов Германии может стать ценник футболиста: «Байер» намерен выручить от продажи своего лидера 120-130 млн евро в 2024 или 2025 году.

Отмечается также, что возможный переход Флориана Вирца в «Баварию» будет зависеть от Джамала Мусиалы, чьё будущее в клубе остаётся под вопросом.