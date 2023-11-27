«Бавария» претендует на восходящую звезду из Португалии

«Бавария» пополнила список претендентов на центрального защитника «Бенфики» Жоау Невеша.

За 19-летним футболистом давно следят «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и другие английские гранды, а также мадридский «Реал». По информации Sky Sport, «Бавария» также включила португальца в шорт-лист. Проблемой может стать стоимость игрока: отступные, прописанные в его контракте, составляют более 100 млн евро, и в «Бенфике» не горят желанием идти на уступки.

Жоау Невеш провёл 19 матчей в текущем сезоне. На его счету один забитый мяч и один ассист. Transfermarkt оценивает центрбека в 20 млн евро.