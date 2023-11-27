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Чемпионат Германии. Бундеслига

Араухо и «Бавария» - трансфер маловероятен

27 Ноября 2023 • 20:59 Комментировать

«Бавария» действительно всерьёз интересуется защитником «Барселоны» Рональдом Араухо. Как сообщает немецкий Sky, мюнхенский гранд навёл справка на уругвайца, за которым следит два года. Рулевой топ-клуба Бундеслиги Томас Тухель хочет видеть Араухо в составе своей команды.

В то же время отмечается, что трансфер Араухо в «Баварию» маловероятен. «Барселона», где 24-летний уругваец является игроком основной обоймы, настроена продлить контракт с футболистом.  

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Рональда Араухо в 70 миллионов евро.

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Бавария Барселона Серхио Араухо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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