Араухо и «Бавария» - трансфер маловероятен

«Бавария» действительно всерьёз интересуется защитником «Барселоны» Рональдом Араухо. Как сообщает немецкий Sky, мюнхенский гранд навёл справка на уругвайца, за которым следит два года. Рулевой топ-клуба Бундеслиги Томас Тухель хочет видеть Араухо в составе своей команды.

В то же время отмечается, что трансфер Араухо в «Баварию» маловероятен. «Барселона», где 24-летний уругваец является игроком основной обоймы, настроена продлить контракт с футболистом.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Рональда Араухо в 70 миллионов евро.