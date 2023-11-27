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Чемпионат Германии. Бундеслига

Крузе снова остался без клуба официально

27 Ноября 2023 • 20:35 Комментировать

35-летний немецкий оттянутый форвард Макс Крузе – снова без клуба. На днях футболист покинул «Падерборн», с которым его связывало краткосрочное трудовое соглашение. Об этом официально сообщают соцсети команды.

Всего за «Падерборн» в рамках второй Бундеслиги он провёл пять матчей, в которых отличился лишь одним ассистом.

Как отмечает пресс-служба «Падерборна», прекращение контракта произошло по обоюдному согласию сторон.

Крузе известен как экс-игрок «Вольфсбурга», гладбахской «Боруссии», «Фрайбурга», «Фенербахче» и других клубов. Является выходцем из академии бременского «Вердера».

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Евро-Футбол.Ру,
Макс Крузе Падерборн
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