35-летний немецкий оттянутый форвард Макс Крузе – снова без клуба. На днях футболист покинул «Падерборн», с которым его связывало краткосрочное трудовое соглашение. Об этом официально сообщают соцсети команды.

Всего за «Падерборн» в рамках второй Бундеслиги он провёл пять матчей, в которых отличился лишь одним ассистом.

Как отмечает пресс-служба «Падерборна», прекращение контракта произошло по обоюдному согласию сторон.

Крузе известен как экс-игрок «Вольфсбурга», гладбахской «Боруссии», «Фрайбурга», «Фенербахче» и других клубов. Является выходцем из академии бременского «Вердера».