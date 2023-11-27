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Чемпионат Германии. Бундеслига

Звезда Бундеслиги готов перейти в «Барселону»

27 Ноября 2023 • 19:59 Комментировать

«Барселона» работает над будущим усилением состава. Приоритетной трансферной целью клуба на следующее лето стал звёздный полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Ману Сайнса.

Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Хави уже общался с Киммихом. Немецкий футболист готов перебраться в состав испанского гранда.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Йозуа Киммиха в 75 миллионов евро. Действующий контракт 28-летнего футболиста с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.

В 17 матчах сезона 2023/2024 Киммих отдал шесть голевых передач. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Йозуа Киммих трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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