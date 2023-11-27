Крайний защитник «Фенербахче» и сборной Турции Ферди Кадиоглу может сменить клубную пропуску в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Bild, дортмундская «Боруссия» нацелилась на подписание 24-летнего футболиста, однако «Бавария» готова составить конкуренцию «шмелям». По данным источника, «Фенербахче» может расстаться с Кадиоглу, если за него будет приложено 30 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три ассиста.

Контракт Кадиоглу с турецкой командой рассчитан до лета 2026 года.