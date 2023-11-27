​В «Баварии» анонсировали продление контракта с Ульрайхом

Кристоф Фройнд, который занимает пост спортивного директора «Баварии», высказался о будущем голкипера Свена Ульрайха.

«У меня хорошее предчувствие, что скоро мы сможем объявить об этом. Возможно, это произойдёт в ближайшие несколько недель, до Рождества», - слова Фройнда приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN.

Ожидается, что новый контракт Свена Ульрайха с «Баварией» будет рассчитан ещё на один сезон – до середины 2025 года.

В сезоне 2023/2024 35-летний Ульрайх провёл за «Баварию» 12 официальных матчей, в которых пропустил 15 голов.