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​В «Баварии» анонсировали продление контракта с Ульрайхом

27 Ноября 2023 • 14:03 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
02.12 17:30

Кристоф Фройнд, который занимает пост спортивного директора «Баварии», высказался о будущем голкипера Свена Ульрайха.

«У меня хорошее предчувствие, что скоро мы сможем объявить об этом. Возможно, это произойдёт в ближайшие несколько недель, до Рождества», - слова Фройнда приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN.

Ожидается, что новый контракт Свена Ульрайха с «Баварией» будет рассчитан ещё на один сезон – до середины 2025 года.

В сезоне 2023/2024 35-летний Ульрайх провёл за «Баварию» 12 официальных матчей, в которых пропустил 15 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Свен Ульрайх Кристоф Фройнд ещё теги

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