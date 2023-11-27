Берлинский «Унион» определился с новым главным тренером. Как информирует пресс-служба клуба, пост наставника команды занял хорватский специалист Ненад Бьелица. Срок трудового соглашения между сторонами не разглашается.

До перехода в немецкий клуб Бьелица отметился работой в таких командах, как «Аустрия», «Специя», «Лех», загребское «Динамо», «Осиек» и «Трабзонспор».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии «Унион» выступает неудачно. После 12 проведенных матчей берлинская команда набрала всего семь баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги.