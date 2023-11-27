Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» назначил нового главного тренера официально

27 Ноября 2023 • 08:19 Комментировать

Берлинский «Унион» определился с новым главным тренером. Как информирует пресс-служба клуба, пост наставника команды занял хорватский специалист Ненад Бьелица. Срок трудового соглашения между сторонами не разглашается.

До перехода в немецкий клуб Бьелица отметился работой в таких командах, как «Аустрия», «Специя», «Лех», загребское «Динамо», «Осиек» и «Трабзонспор».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии «Унион» выступает неудачно. После 12 проведенных матчей берлинская команда набрала всего семь баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ненад Бьелица Унион Берлин
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Ноября
08:19 · Германия. Бундеслига
«Унион» назначил нового главного тренера официально
01:12 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» считают, что Горецка образцово справился с трудностями
26 Ноября
21:28 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» едва не проиграл «Майнцу»
19:24 · Германия. Бундеслига
«Хайденхайм» и «Бохум» впустую отбегали 90 минут
18:28 · Германия. Бундеслига
«Два Мюллера лучше, чем один»: пользователи отреагировали на фото Мюллера с братом-близнецом
16:38 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» хочет подписать звёздного футболиста в январе
14:54 · Германия. Бундеслига
Рауль отказался возглавлять «Унион»
11:15 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» нашёл забивного форварда, который заменит Влаховича
08:39 · Германия. Бундеслига
Легенда «Реала» Рауль может возглавить немецкий клуб
03:09 · Англия. Премьер-лига
​Соцсети угорают - в Лондоне полиция ищет некоего вора по имени Гарри Кейн 1
25 Ноября
22:49 · Германия. Бундеслига
Дубль Ундава позволил «Штутгарту» одолеть «Айнтрахт»
22:01 · Германия. Бундеслига
​Хаби Алонсо - первый тренер «Байера», добывший восемь побед кряду в Бундеслиге
19:36 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» и «Дармштадт» выдали не самую весёлую ничью
19:33 · Германия. Бундеслига
В матче с «Аугсбургом» «Унион» наконец-то не проиграл
19:32 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» провалил матч с давно не побеждавшим «Вольфсбургом»
Все новости
Рекомендуем