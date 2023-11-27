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В «Баварии» считают, что Горецка образцово справился с трудностями

27 Ноября 2023 • 01:12 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
02.12 17:30

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка вернул доверие руководства клуба и тренерского штаба.

Перед началом сезона положение игрока вызывало сомнения: ходили слухи, что в нём не уверен рулевой Томас Тухель, в связи с чем клуб даже готов рассмотреть продажу. По информации Kicker, в «Баварии» очень довольны тем, как Горецка справился со всеми трудностями и критикой в свой адрес. 28-летний футболист «сделал правильные выводы» и смог впечатлить Тухеля. Впрочем, в новом году положение хавбека, похоже, вновь будет пересмотрено – клуб не отказывается от планов по приобретению нового опорника.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка

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